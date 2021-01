Od avtoceste do “samomora” v Egiptu

Malo mešano – tako bi lahko v kulinaričnem žargonu ocenili nastop moške rokometne reprezentance Slovenije na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Aktualna četrta ekipa Evrope iz leta 2020 je na tekmovanje odpotovala z visokimi cilji: nekateri igralci so bolj ali manj odkrito govorili o kolajni, drugi, da je to najmočnejša zasedba v zgodovini Slovenije, tretji pa so vseeno previdno opozarjali, da s(m)o že pred prvenstvom morebiti poleteli preveč visoko. In slednji so imeli na žalost tudi prav.