Za take zadeve imamo v naši rubriki vedno dobre nasvete. Potem ko je Janša prevzel zdravstveno ministrstvo, s katerega se očitno zlepa ne misli umakniti, si podredil šolsko ministrico in na novinarskih konferencah sam zamenjal govorca Kacina, je prav, da prevzame še vodenje urada vlade za komuniciranje (Ukom), ker sedanje vodstvo očitno ni sposobno zagotoviti pravilnega povzemanja njegovih modrih misli. Tako bo lahko na tiskovnih konferencah ob nedeljah zvečer sam govoril, dokler bo pač želel, in zatem svoje misli objavil še na vladnem twitterju oziroma kjer bo pač želel in kolikor bo hotel.