Unija čaka na to, kaj se bo zgodilo v sodnem postopku proti Navalnemu, je povedal nemški zunanji minister Heiko Maas. Odločitve o novih sankcijah proti Rusiji zaradi Navalnega danes niso bile pričakovane, saj so v EU že pred zasedanjem jasno povedali, da bodo počakali na naslednje korake Moskve. Danes na mizi ni bilo nobenega konkretnega predloga glede sankcij, je dejal Borrell.

Ministri so sicer danes obsodili tudi množično pridržanje protestnikov v podporo Navalnemu in nasilje policistov minuli konec tedna, je sporočil Borrell in napovedal, da bo z ruskimi oblastmi govoril tako o primeru Navalni kot o strateških odnosih EU in Rusije. Pri tem je spomnil, da načrtujejo voditelji članic unije marca razpravo o odnosih z Rusijo.

Sodelavci Navalnega so sicer danes pozvali k novim protivladnim protestom konec tedna, pred naslednjim korakom v sodnem procesu proti Navalnemu. 2. februarju je predvideno zaslišanje Navalnega na moskovskem sodišču zaradi obtožb, da je kršil pogoje, ki mu omogočajo, da je na prostosti po obsodbi na pogojno zaporno kazen leta 2014.

EU je sicer po virtualnem zasedanju voditeljev članic unije minuli četrtek Rusijo pozvala k takojšnji izpustitvi Navalnega. Obsodila je njegovo pridržanje in izpostavila pričakovanje, da bo Rusija zagotovila neodvisno in pregledno preiskavo napada na Navalnega ter da bo v celoti sodelovala z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW) za zagotovitev nepristranske mednarodne preiskave.

Navalni se je pred dobrim tednom vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele in mu odredile pripor do 15. februarja.