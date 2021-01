Denar za potresno prenovo je na voljo

Če bo država vložila nekaj truda in kreativnosti, bi lahko iz evropskega sklada za obnovo in odpornost črpala sredstva za povečanje potresne odpornosti stavb. Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da pripravljajo sistemske temelje za celostno prenovo potresno ogroženih stavb, ki bi jo izvajali v prihodnjih letih.