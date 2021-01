Maribor, Mura in Celje so za osrednji del priprav (12 dni) izbrali Turčijo, kamor so zaradi zmanjšanja stroškov odpotovali skupaj s posebnim letalom. Kakovost igrišč v Turčiji je na precej višji ravni kot na Hrvaškem, poleg tega so tudi tekmeci za pripravljalne tekme zelo kakovostni. Ostali klubi so v Istri na Hrvaškem (Olimpija, Domžale) in doma, kjer imajo predvsem vsi trije primorski prvoligaši dobre pogoje za delo. Tabor iz Sežane ob razumevanju italijanskih zdravstvenih organov trenira čez mejo na Opčinah nad Trstom.

Maribor, ki je priprave začel teden dni kasneje kot drugi klubi in je že deseto leto zapored v Turčiji, je v velikih težavah zaradi okužb s covidom-19. Potem ko sta zaradi pozitivnega testa doma ostala trener vratarjev Mitja Pirih in reprezentančni branilec Nemanja Mitrović, ki okreva po poškodbi, so morali v Beleku v izolacijo Jasmin Handanović, Jasmin Mešanović, Jan Mlakar, Andrej Kotnik in kar pet članov strokovnega štaba. Treninge 23 igralcev trenutno vodita športni direktor Oliver Bogatinov in njegov pomočnik Marko Šuler. Danes so odpovedali pripravljalno tekmo s Šahtarjem iz Donjecka, potem ko so prvo s Čukaričkim Beograd izgubili z 0:1. Po odhodu Mitje Vilerja v Koper je edina okrepitev levi bočni branilec Ignacio Guerrica iz tretje argentinske lige, naprodaj pa so vsi igralci, če bi klub prejel primerno odškodnino.

V Olimpiji, ki je trenutno na pripravah v Umagu (poraz z zadnjim klubom poljske lige Podbeskezdie 0:2 in zmaga proti zadnjemu klubu srbske lige Bački z 2:0), je toliko sprememb, ki jim navijači komajda sledijo. Milanu Mandariću bo pri vodenju kluba, potem ko mu ga tudi v tretjem poskusu ni uspelo prodati, pomagal hrvaški poslovnež Željko Mandarić. Odstavitev trenerja Dina Skenderja in športnega direktorja Mladena Rudonje, ki sta imela angele varuhe v nesojenih (slamnatih) kupcih iz Nemčije, je sprožila množičen eksodus tujih igralcev, ki sta jih pripeljala v Ljubljano. Med desetimi nogometaši, ki so odšli, jih je večina takšnih, da jih navijači zaradi skromne kakovosti ne bodo pogrešali. Novi trener Goran Stanković, ki še čaka na okrepitve, ima mlado zasedbo iz slovenskih fantov, ki še niso dovolj kakovostni za bitko za prvaka.

Zimske okrepitve Mure iz iste menedžerske agencije Mura tudi med pripravami upravičuje sloves kluba v vzponu, saj je Kapfenberg in Vojvodino premagala s po 5:1. Potem ko je imel klub jeseni velike težave s poškodbami, so poiskali tri okrepitve (Klepač iz Aluminija, Ouro iz Dinama Zagreb in Đurak iz Međimurja Čakovec), katerim je skupno, da imajo isto menedžersko agencijo. Vodstvo kluba upa na zaslužek s prodajo kakšnega igralca (Kouter, Maroša). Koper prekipeva od samozavesti. Med vsemi klubi ima najboljše pogoje za vadbo, zato trenira doma in se v hrvaško Istro odpelje le na pripravljalne tekme. Viler je najbolj zveneča okrepitev in že šesti igralec v zasedbi, ki je v karieri igral tudi za Maribor. Trener Miran Srebrnič je vseskozi pod drobnogledom predsednika Anteja Guberca, v zasedi pa na spodrsljaj Brica čaka kopica trenerjev kruhoborcev na čelu z Italijanom Rodolfom Vanolijem, za katerim stojijo številni lobisti. Domžalčani, ki imajo tradicionalno zimsko bazo za priprave v Umagu, so najbolj veseli, da lahko po številnih okužbah s koronavirusom in poškodbah v jesenskem delu ponovno trenirajo v polni zasedbi. Sprememb v igralskem kadru ni bilo. Trener Dejan Djuranović uresničuje napovedi o atraktivnih predstavah z veliko goli, saj so jih na prvih treh (Bravo 3:0, Levski Sofija 2:1, Orijent 3:3) dosegli že osem. Potem ko je Goran Stanković sprejel ponudbo Olimpije, so na Krasu za novega trenerja izbrali Igorja Božiča, ki se je obrti učil v Kopru in Olimpiji kot pomočnik Vanolija, kateremu je bil tudi prevajalec. Okrepitev bo vrnitev nekdanjega kapetana Antonia Azinovića, saj je avstrijskemu drugoligašu Hornu zmanjkalo denarja. Tabor je eden redkih klubov, v katerem priznavajo, da plače zamujajo za mesec dni, medtem ko drugim še bolj, a to skrivajo. Celjani so v pičlega pol leta ostali brez udarne vodstvene zasedbe, ki jih je pripeljala do naslova državnega prvaka: odšli so trenerji Kosič, Koren, Mujčinović, športni direktor Veršič… V pisarnah so ključne položaje zasedli ruski vlagatelji (na pripravah v Turčiji bodo tekmeci le ruski klubi), novi trener je Čeh Jirži Jarošik, ki je bil vrhunski igralec, kot trener pa se še ni dokazal. V njegovi štiriletni trenerski karieri je Celje že peti klub. So se pa Celjani okrepili s kar štirimi napadalno usmerjenimi igralci. V klub so tako prišli Ester Sokler (Brežice), Jure Matjašič (Aluminij), Anel Hajrić (Željezničar Sarajevo) in Nino Kukovec (Fiorentina).