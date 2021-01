»Marsikomu se, ko prižge računalnik in pregleda elektronska sporočila z vsemi nalogami, skorajda obrne želodec. Ni malo takih dijakov, ki jih je strah, da jim šolskega dela ne bo uspelo pravočasno opraviti,« povsem vsakdanje stresne trenutke dijakov med izobraževanjem na daljavo opisuje dijak Gimnazije Kranj Vito Krajnik. Anja Demšar z iste gimnazije dodaja, da so se šolske obveznosti med izobraževanjem na daljavo zajedle v vsak kotiček bivališč dijakov in v vsako minuto dneva. »Včasih si prišel iz šole in si se nekako lahko odklopil. Zdaj so šolske obveznosti ves čas s tabo,« opaža.

O depresiji, teorijah zarote, sprostitvi, motivaciji…

Takšne in včasih še precej hujše stiske so vsakdanje spremljevalke dijakov med izobraževanjem od doma. Peterica dijakov, med katere sodita tudi Vito in Anja, jih ni mogla več opazovati križemrok, pač pa so šli v akcijo. Po mesecu priprav in dogovarjanj, pri katerih so jim pomagale tudi štiri profesorice, danes za vse dijake Gimnazije Kranj pripravljajo virtualna predavanja in delavnice, ki so jih poimenovali Dan ZaMe, kar je okrajšava za dan mentalnega zdravja. »Želimo priskočiti na pomoč vsem dijakom, ki se trenutno soočajo z depresijo, anksioznostjo in podobnimi težavami, ki so posledica epidemije. Smo prva šola v Sloveniji, ki bo izvedla tak dogodek,« nas je opozorila Katarina Sekne, ena od organizatork, ki je poskrbela, da smo za dogodek izvedeli tudi mediji.

Predavanja in delavnice za lažje spopadanje z vsakodnevnimi obveznostmi so začeli danes ob 7.45. Med temami, ki jih obdelujejo, so depresija, internetne odvisnosti, naučili se bodo, kako izkoristiti svoj potencial, kako izboljšati samopodobo, spregovorili bodo o kariernih odločitvah, motivaciji… Posvetili se bodo med drugim tudi teorijam zarote in psihologiji množic. Delavnice bodo bolj sprostitvene, na primer kreativno pisanje, meditacija, ples. Stroške predavanj in delavnic, med izvajalci so tudi številna znana imena strokovnjakov, sta si razdelila šola in podjetje NiceLabel, ki se je javilo za sponzorja današnjega dogodka na daljavo.