Le mesec manj od dveh let bo 8. oktobra letos minilo od načrtovanega originalnega datuma izida do – če bo seveda omenjeni tokrat zdržal – dejanskega prihoda na velika platna že 26. licenciranega filma o Jamesu Bondu. Ni čas za smrt (No time to die) bi moral luč sveta po prvotnih napovedih namreč ugledati že novembra 2018, pa so ga najprej na februar 2020 in kmalu za tem na april istega leta prestavili zaradi odhoda prvotnega režiserja Dannyja Boyla. A še pred tem je z vso silo udaril koronavirus in v luči njegovega izbruha je sledila prestavitev na november 2020, s čimer je to postal prvi »veliki« film, katerega izid je prizadela pandemija. Oktobra lani, ko je zagon dobival drugi val, so ga znova prestavili, tokrat na letošnji april, v aktualnih razmerah pa jim je hitro postalo jasno, da na nov zamik ni več treba čakati – s čimer pridemo do omenjenega 8. oktobra, ki so ga kot novi datum premiere napovedali pred dnevi.

Krepko več kot eno leto mineva tudi od tega, ko smo v pričujoči rubriki na podlagi napovednika lahko ugotovili, da bo nov film o 007 poln atraktivnih avtomobilov in preganjanj z njimi, če bi sklepali samo po odlomkih, celo bolj kot kateri koli doslej. In čeprav bodo v ospredju znova aston martini, bo v novem filmu o Bondu tudi veliko land roverjev. Med njimi bo tudi starejši, kleni terenec, land rover series III, z njim posneti kadri aprila 2019 na Jamajki pa so bili celo eni prvih za novi film. No, še pomembnejšo vlogo pa je omenjeni avtomobil odigral v filmu Dih smrti (The living Daylights) iz leta 1987.

Razbili kar nekaj avtomobilov

Naposled mu seveda uspe, pri čemer z nožem razreže streho in skuša ustaviti morilca. Med atraktivnim divjanjem po ozki cesti, med katerim Bond ovira voznika/morilca in ga skuša spraviti s ceste, land rover zbije nekaj kioskov in prebije vojaško blokado, pri čemer nanj seveda streljajo, kar povzroči, da se vnamejo škatle z razstrelivom, ki so v zadku avtomobila. Boj za krmilom se kljub temu nadaljuje in pripelje do tega, da land rover prebije ograjo in v velikem loku leti prek prepada v morje, pri čemer se Bond še pravočasno reši tako, da odpre padalo in, kajpada, pristane na neki luksuzni jahti, skorajda neposredno v naročju neke lepotice.

Čeprav je videti, da so celoten kader snemali na daljših odsekih ceste, so vse skupaj posneli na zelo kratkem delu na vrhu »skale« z več različnih zornih kotov. Najatraktivnejši del, v katerem land rover zgrmi v prepad, pa so posneli v Beachy Headu v Angliji. Pri čemer so ga pred tem poskusili posneti tudi v Kaliforniji, kjer so land roverja spustili iz helikopterja, a so bili posnetki povsem neuporabni, zato so avto uničili dobesedno zastonj. No, pa saj ni bil edini – viri navajajo, da so med snemanjem razbili »nekaj« avtomobilov, ker je šlo za primerke s platneno streho, pa se sklepa, da so uporabili starejša, bolj ali manj izrabljena vojaška vozila land rover series III, ki so jih sicer izdelovali med letoma 1971 in 1985.