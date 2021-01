Skuhaj juho, Ljubljana

Najraje imam, ko začne moja oma pripovedovati v prvi moški osebi: »Potem pa sem šel, ga prijel za gvant, ga dvignil v luft in …« Vem, da je to lastnost mnogih slovenskih narečij, a moja oma se v moškega pripovedovalca prelevi le ob posebnih priložnostih. Ko je krvavo. Njena moška herojstva so včasih precej krvoločna, še posebej ko pripoveduje, kako je kakšnega predrznega tipa, kdaj tudi predsednika krajevne skupnosti, prijela za rokav in ga vrgla, recimo s skednja čez tri planke, da je ob pristanku staknil pretres možganov in je bil še tedne plav okoli ušes.