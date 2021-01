Vladajoča hibridna koalicija z vodilno SDS deluje podobno, kot bi družbena dogajanja nadzirala s takšnega toplozračnega balona. Posadko balona sestavljajo poslanci SDS, SMC in NSi, potem ko je DeSUS s težko muko le zapustil posadko balona. Kot prvi pilot balon upravlja prvak stranke SDS. Posadka balona, posebno vodilna SDS, ima absolutno oblast v balonu in tudi nad vsemi dogajanji v slovenski deželi.

Največjo nevarnost posadki v balonu predstavlja slabitev zračnega vzgona. Moč tega vzgona, ki sedaj nezadržno pada, je neposredno odvisna od (ne)zadovoljstva prebivalstva z ravnanjem posadke balona. Njegova posadka se po vsakih parlamentarnih volitvah sestavlja na novo. O tem, komu bo podeljena pravica (mandatar) sestaviti posadko, odloči vrhovni poveljnik, predsednik države. Nekateri mu pripisujejo tudi položaj prvega mešalca megle.

Na zadnjih parlamentarnih volitvah 2018 je bil balonarski mandat podeljen prvaku zmagovalne stranke SDS. Toda posadke balona, ki bi štela vsaj 46 članov, Janši ni uspelo sestaviti. Razlog neuspeha je desni ekstremizem stranke SDS in huda grožnja uvedbe avtokratskega vladanja. Balon so zato naselili nasprotniki takšne politike. Toda politično neuki prvi pilot balona, prvak LMŠ Šarec, je po dveh letih balon prizemljil, ne da bi o svojih namerah seznanil posadko balona. Lahko si predstavljamo nejevero in jezo posadke balona, ki se je nenapovedano znašla na trdnih tleh brez bonitet, ki pripadajo članom posadke balona.

Vrhovni poveljnik je pričakovano mandat znova podelil enkrat že neuspešnemu prvaku SDS. Z razočaranimi člani nesrečne posadke prizemljenega balona je Janša tokrat zlahka sestavil svojo posadko s 46 člani. Zaklinjanje na nesodelovanje s prvakom SDS je bilo v hipu pozabljeno. Vstop v posadko balona z vsemi bonitetami je bil močnejši magnet kot ogroženost večine državljanov, ko je pilotiranje balona prešlo v roke prvaka stranke SDS.

Na novo sestavljena posadka balona je doprinesla, da se v državi naglo uvaja red, ki kaže podobo druge republike z močno avtokratsko oblastjo in odpravljenimi instituti demokratične oblasti ljudstva. Včeraj še goreči nasprotniki avtokratske vladavine prvaka SDS so postali podporniki uresničevanja takšne politike. Vse bližje smo točki, ko bodo uveljavljeni pogoji, da se posadka balona oziroma oblast ne bo več spreminjala. Grozi popolna avtokratska vladavina politične manjšine z vodilno SDS nad večino državljanov.

Vložena konstruktivna nezaupnica proti prvemu pilotu balona, prvaku SDS, je v sedanjih razmerah uporabno orodje, da se otresemo grožnje, ki jo predstavlja oblast SDS pod vodstvom Janše. Razlogi za prisilno prizemljitev balona so več kot prepričljivi. Kako se bodo odzvali člani posadke, ki ne pripadajo SDS? Prijazno vabilo na polet z novo posadko toplozračnega balona je namenjeno prav njim. Vsaj štirje člani sedanje posadke bi se morali odločiti, da se pridružijo novo sestavljeni posadki balona. Kako malo nam manjka! Le od štirih razsodnih poslancev je odvisno, ali bomo razvoj države preobrnili od avtokratstva k neposredni demokraciji.

Janez Krnc, Litija