Kitzbühelski alpski smučarski spektakel se je zavlekel v ponedeljek, ko je bil četrtič v zgodovini preizkušenj na Streifu na sporedu superveleslalom. Vincent Kriechmayr je poskrbel, da Avstrijci ostajajo neporaženi ob ponedeljkih. Leta 1995 je bil najboljši Günther Mader, leta 2001 in 2005 Hermann Maier, letos pa Vincent Kriechmayer. Na 21. superveleslalomu v Kitzbühelu se mu je najbolj približal sijajni švicarski mladenič Marco Odermatt, z napadalno vožnjo in precej napakami pa se je še na tretji letošnji preizkušnji v Kitzbühelu povzpel avstrijski Korošec Matthias Maier.

»Proga je bila zelo ledena. Čeprav nekaterih zavojev nisem izpeljal v idealni liniji, sem ves čas čutil, da sem hiter,« je avstrijski nacionalni televiziji ORF povedal Vincent Kriechmayr, ki se je dvanajstič v karieri povzpel na superveleslalomski zmagovalni oder (pred tem še nikoli v Kitzbühelu) in dosegel peto zmago v tej disciplini. »Imel sem nekaj sreče z vremenom, saj mi je na prelomnici Hausberg posijalo sonce. A sem imel nekajkrat v tej sezoni tudi nekaj smole. Izkoristil sem razmere in potrdil, da sem v odlični formi,« je bil zadovoljen Marco Odermatt, ki se je v nedeljo na najtežjem smuku na svetu v kraljevi disciplini prvič uvrstil med deseterico. Izpostavimo še nekaj odličnih dosežkov alpskih smučarjev z višjimi startnimi številkami: Kanadčan James Crawford je bil šesti (startna številka 28), Avstrijec Stefan Babinsky sedmi (32), Šved Felix Monsen 14. (35), Avstrijec Daniel Hemetsberger pa 15. (39).

Vsi zmagovalci poškodovani Na četrtem superveleslalomu v tej sezoni je bil četrtič na vrhu drug tekmovalec. To je bilo jasno že pred startom, saj so vsi trije zmagovalci uvodnih preizkušenj poškodovani. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je že končala sezono, Švicar Mauro Caviezel še upa na vrnitev, Američan Ryan Cochran-Sigle pa po hudem padcu na prvem smuku v Kitzbühelu okreva po poškodbi počenega vratnega vretenca. Slovenski izkupiček je bil tudi danes zelo slab, brez ene same točke svetovnega pokala. Najboljši je bil Boštjan Kline na 31. mestu, Miha Hrobat je bil 32., Martin Čater pa je odstopil. Slovenska moška reprezentanca hitrih disciplin ima po preblisku Čatra v Val d'Iseru znova razlog, da se pogleda v ogledalo in vpraša, kakšen smisel imajo vožnje pod kontrolo, kakršne so kazali zadnje dneve v Kitzbühelu. Številke povedo vse: na prvem smuku je tekmovala le najboljša trideseterica, Martin Čater pa je na 26. mestu prehitel dva tekmeca. Na drugem smuku sta Kline in Čater na 44. in 45. mestu prehitela štiri tekmovalce. Danes pa je za Klinetom in Hrobatom na superveleslalomu zaostalo le pet tekmecev.

Andreja Slokar le za Leno Dürr Lepši slovenski alpski smučarski dan je danes znova prismučala Andreja Slokar. Ajdovka je na slalomu evropskega pokala v Zell am Seeju zaostala za Nemko Leno Dürr in se četrtič uvrstila na zmagovalni oder. Primorka je po prvi progi vodila, na manj kot sekundo pa se ji je približala le izkušena Nemka. Konkurenca je bila zelo močna, za 23-letno Primorko pa so zaostale uveljavljene alpske smučarke, kot so Švedinja Emilie Wikström, Čehinja Martina Dubovska, Avstrijka Katharina Gallhuber in Kanadčanka Erin Mielzynski. Z osmim mesto se je izkazala hrvaška najstnica Zrinka Ljutić, Neja Dvornik pa je zasedla 22. mesto.

Jutri dvojni spored Pester alpski smučarski spored se bo nadaljeval jutri, ko bosta tako v moški kot ženski konkurenci eni najspektakularnejših tekem sezone. Ženski veleslalom v San Vigiliu velja za enega najtežjih v svetovnem pokalu, alpske smučarke pa bodo v tej sezoni nanj dobro pripravljene, saj so imele pred manj kot desetimi in devetimi dnevi izjemno težki generalki na ledeni podlagi in strmem terenu v Kranjski Gori. Proga na smučišču Plan de Corones je v preteklosti prinesla nekaj uspehov slovenskemu alpskemu smučanju. Tudi Meti Hrovat, ki je navdušila s tretjim mestom na drugem veleslalomu v Kranjski Gori, ima na San Vigilio lepe spomine, saj je predlani, ko je južnotirolsko središče nazadnje gostilo tekmo svetovnega pokala, zasedla sedmo mesto. Kranjskogorčanki težka konfiguracija terena ustreza, zato bo napadla novo vrhunsko uvrstitev. Slalomisti pa bodo doživeli vrhunec sezone na nočni preizkušnji v Schladmingu. Reprezentanci se po poškodbi hrbta še ne bo pridružil Žan Kranjec, ki je že začel treninge in se pripravlja predvsem na svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo. Kljub temu bo imela slovenska reprezentanca na startu tri alpske smučarje, poleg Štefana Hadalina in Aljaža Dvornika prvič v tej sezoni še Tijana Marovta.

Kitzbühel v številkah Superveleslalom za moške: 1. Kriechmayr (Avs) 1:12,58, 2. Odermatt (Švi) +0,12, 3. Mayer (Avs) +0,55, 4. Innerhofer (Ita) +0,59, 5. Walder (Avs) +0,70, 6. Crawford (Kan) +1,11, 7. Babinsky (Avt) +1,19, 8. Bailet (Fra) +1,34, 9. Sander (Nem) in Meillard (Švi) po +1,41, 31. Kline +2,70, 32. Hrobat +3,08, Čater (vsi Slo) je odstopil. Svetovni pokal – superveleslalom (po 4 tekmah): 1. Kriechmayr 241, 2. Caviezel (Švi) 225, 3. Kilde (Nor) 172, 4. Mayer 160, 5. Odermatt 158, 29. Hrobat 25, 40. Kline 12, 48. Čater 1. Svetovni pokal – skupno (po 22 tekmah): 1. Pinturault (Fra) 800, 2. Odermatt 607, 3. Kilde 560, 4. Schwarz (Avs) 466, 5. Mayer 464, 33. Kranjec 163, 50. Čater 112, 55. Hadalin 97, 91. Kline 29, 96. Hrobat (vsi Slo) 25.