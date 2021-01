Po dolgem in napornem lovu je eden najbolj iskanih ljudi na svetu končno v lisicah. Na letališču v Amsterdamu so namreč tik pred poletom v Kanado v petek aretirali na Kitajskem rojenega kanadskega državljana Tse Chi Lopa, domnevnega vodjo enega največjih azijsko-tihomorskih mamilarskih kartelov. »Azijski El Chapo«, kakor so 56-letniku nadeli vzdevek, navezujoč se na mehiškega mamilarskega kralja Joaquina Guzmana, bdi nad Združbo, v angleščini The Company, razvejano organizacijo zločincev, ki domnevno nadzoruje azijski trg prekupčevanja z mamili, vreden več kot 70 milijard dolarjev.

Že dolgo na radarju avstralske policije Tse Chi Lop je bil kot eden največjih uvoznikov drog na celino že dobro desetletje na radarju avstralske policije, njegove več milijard vredne nečedne posle s heroinom, kokainom, ketaminom ter zlasti metamfetamini so spremljali že vse od leta 2008, zadnji dve leti so ga iskali z mednarodnim nalogom za prijetje. Dolga leta se je skrival po vsem svetu, največ časa je preživel v Macau, Hongkongu in Tajvanu. Sojenje bo tako potekalo v Avstraliji, oblasti so že zaprosile za izročitev osumljenca. Mediji so njegovo prijetje opisali kot eno najpomembnejših za avstralsko zvezno policijo v zadnjih dvajsetih letih. »Tse je bil že dolgo na vrhu seznama najbolj iskanih ubežnikov na svetu. Aretirali smo ga na podlagi novih obveščevalnih podatkov. Pri aretaciji se ni upiral,« je v petek pojasnil predstavnik nizozemske policije Thomas Aling. Združba na bi delovala po vsem svetu, tudi ZDA, Kanadi, Evropi. Mamila naj bi tihotapili v čajnih vrečkah, embalažah riža in drugi pakirani hrani. »Organizacija je velika grožnja, in to ne samo zaradi mamil, temveč tudi zaradi tihotapljenja ljudi in orožja,« je o dodatnih zanimanjih kriminalcev lani v intervjuju povedal Karl Kent iz avstralske zvezne policije. Združba je ustvarila več dohodkov, kot je BDP številnih držav, v katerih je operirala, je še pojasnil. Iskanje in prijetje mamilarskega barona naj bi oteževale tudi vezi, ki jih je Združba imela v samem vrhu kitajske vlade ter v policiji v različnih državah, financirala naj bi tudi kitajsko komunistično stranko, poroča avstralski časnik The Age, sodelovala pa je z različnimi lokalnimi kriminalci, kot so japonske jakuze in avstralske motoristične tolpe. Nasprotno od drugih kartelov, mehiški in kolumbijski znajo biti še posebno krvoločni, so se v Združbi izogibali nasilnim spopadom, ker naj bi bili ti slabi za posel, obenem so se zato manjkrat znašli na naslovnicah časopisov. Veliko so v kartelu dali na disciplino.