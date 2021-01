Študent naj bi grozil profesorjem

Osemindvajsetletni Žiga V., nekoč podpredsednik celjskega podmladka SDS, naj bi od avgusta 2019 do marca 2020 poslal vrsto grozilnih elektronskih sporočil profesorjem mariborske filozofske in ekonomsko-poslovne fakultete. Kriminalisti so zdaj kazensko ovadili tudi njegovega očeta.