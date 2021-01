Kot so sporočili iz sindikata policistov, so kazensko ovadbo podali tudi zaradi utemeljenega suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in goljufije.

Neznani storilci, in sicer javni uslužbenci ter funkcionarji ter druge fizične in pravne osebe so po navedbah sindikata utemeljeno osumljeni navedenih kaznivih dejanj, ker so v postopku javnega naročanja in izvedbi javnega naročila naklepno storili vrsto protipravnih dejanj, ki imajo vse znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti. S tem pa je v državnem proračunu nastala škoda v višini 29.000 evrov.

Sindikat je kazensko ovadbo vložil neposredno na ljubljansko okrožno državno tožilstvo. Od pristojnih institucij pričakujejo dosledno, hitro in učinkovito izvedbo vseh ukrepov po določbah zakona o kazenskem postopku. "Sindikat policistov Slovenije se je za vložitev kazenske ovadbe odločil zato, ker ocenjujemo, da bo z ugotovitvijo kazenske odgovornosti posameznih oseb, dokazana preslepitev sindikatov, podpisnikov stavkovnega sporazuma, s čimer bo ustvarjena pravna pot za nadaljnje ukrepe," so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je podpisal predsednik sindikata Kristjan Mlekuš.

Ocenjujejo, da je po 12 letih od uvedbe enotnega plačnega sistema, ki je po navedbah sindikata za policiste in kriminaliste nepravičen, prišel čas, da "visoki uradniki, ki se spremembam upirajo za vsako ceno, končno odgovarjajo za svoja dejanja". Za izigravanje stavkovnega sporazuma so namreč omogočili drugemu zaslužek 29.000 evrov javnega denarja, so dodali.

Zaradi kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018 v zvezi z omenjeno analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice od 11. januarja stavka Policijski sindikat Slovenije. Po mnenju policijskega sindikata bi namreč morali na podlagi ugotovitev analize, ki jo je izvedla fakulteta za upravo, vsi policisti dobiti višjo osnovno plačo. Sindikat policistov se jim v stavki ni pridružil. Med drugim menijo, da je stavkanje v trenutnih razmerah neprimerno, so pa ob napovedi stavke pozdravili del stavkovnih zahtev.