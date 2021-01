Blaž Brodnjak o tem, da po koncu epidemije pričakuje evforično rast porabe

“Pričakujem, da takoj ko bo prišlo do odprtja, bodo tisti, ki bodo seveda živi do takrat, deležni nadpovprečnega povpraševanja, to nam je pokazal že prvi val ... Ljudje so bili lačni in žejni vseh prireditev, koncertov, pogostitev, nastanitev. Enak fenomen pričakujem tudi po tokratnem odpiranju, pričakujem evforijo.”