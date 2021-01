»Ne vemo še, ali se bo pouk v šolah v torek zares začel,« je Janša dejal na seji DZ, na kateri je odgovarjal na poslansko vprašanje poslanke SAB Maše Kociper. Kot je pojasnil, je to vprašanje odprto zaradi angleškega seva koronavirusa, ki se je pojavil v Sloveniji. Trenutno naj bi sicer potekalo preverjanje nekaterih pozitivnih vzorcev s testi, ki so občutljivi na angleški sev koronavirusa. Po Janševih besedah se kaže, da je med njimi na angleški sev pozitivnih najmanj nekaj odstotkov testov. Situacija je torej resna, je opozoril Janša in dodal, da se glede na angleške študije ta sev posebej hitro širi med otroki.

Vprašanje, ali se bodo otroci v torek vrnili v šolske klopi, tako ostaja odprto, z njim pa se danes po Janševih besedah ukvarjajo stroka in pristojne institucije. Premier odgovor na to vprašanje pričakuje danes do 16. ure, ko bodo svoje mnenje podali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, direktor NIJZ Milan Krek in vodja svetovalne skupine Bojana Beović. Omenjeni bodo Janši podali mnenje, ali naj se šole in vrtci v torek dejansko odprejo in v katerih regijah, saj »se je situacija v nekaterih regijah spremenila, in to ne na bolje«.

Vlada po njegovih besedah tehta vse to, a je »hierarhija vrednot v Sloveniji zapisana v ustavo in tudi že dolgo znana. Najprej varujemo življenja, potem zdravje in potem vse ostale stvari,« je poudaril.

Janša s prstom znova pokazal na šolnike in opozicijo Premier je omenjene informacije sicer podal v odgovoru na poslansko vprašanje Maše Kociper (SAB), ki je opozorila, da so otroci, ki se že tri mesece šolajo na daljavo, največje dolgoročne žrtve epidemije. Prav otroci so po njenih besedah tisti, ki plačujejo izjemno visoko ceno, da bi kot država zajezili virus in obvarovali naš zdravstveni sistem. Spomnila je, da imamo v Sloveniji šole zaprte najdlje v Evropi. Predsednika vlade je vprašala, ali je vlada pri odločanju o zaprtju šol tehtala tudi vse dolgoročne posledice za otroke, za katere strokovnjaki pravijo, da jih še dolgo ne bo mogoče popraviti. »Včeraj se je na omrežju oblikovala skupina 3000 učiteljev in vzgojiteljev, ki nasprotujejo testiranju. Glejte, to je 10 odstotkov teh, ki naj bi jutri začeli s poukom. Zelo težko je od tistih, ki nasprotujejo testiranju, pričakovati, da bodo ostale ukrepe spoštovali in upoštevali dosledno. Tveganje pri nas je večje zaradi tega, ker se z virusom ne spopadamo enotno in ne tako kot v večini drugih držav,« je v prvem delu odgovora med drugim razmišljal slovenski premier. In znova ponovil stare obtožbe: »Čeprav na podlagi strokovnih priporočil uvajamo enake ukrepe, Slovenija ni otok. Navodilo, ki je bilo natisnjeno celo v obliki brošure, o tem, kako tudi v času korone izvajati pouk v delno okrnjenem smislu, je bilo izdano na začetku šolskega leta. Imamo izkušnje v zvezi s tem, če bi se tega vsi držali, potem bi bile lahko šole odprte bistveno dlje, kot pa so bile.« Kot je še dejal Janša, ti ukrepi nikjer drugje niso predstavljali težave, »pri nas pa so politične stranke zagnale kampanjo 'brez mask v šole', učiteljski sindikat je temu sledil in v nekaj tednih smo imeli v šolstvu štirikrat več okužb kot med ostalo populacijo«. Na trditev Janeza Janše, da so za slabo epidemiološko sliko krivi šolniki in domnevno upiranje nošenju mask v šolah, so se sicer takrat odzvali v sindikatu SVIZ. »Premierjeve manipulacije grobo žalijo vzgojiteljice in vzgojitelje, učiteljice in učitelje ter vse druge zaposlene v vrtcih in šolah. Ne drži, da niso nosili mask, ali da so jih, kot je rekel predsednik vlade, ’metali dol’. Nosili so jih odgovorno, upoštevali so vse predpise, higienske standarde in vladne odloke, četudi so bili nekateri nejasni,« so sporočili iz SVIZ. »V šolah smo se držali vseh usmeritev,« je novembra obtožbe odločno zavrnil tudi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Na Janšev namig, da bodo šole do nadaljnjega ostale zaprte, se je odzval z ugotovitvijo, da se v drugih evropskih državah odločajo tudi za manj restriktivne ukrepe.