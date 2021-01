Novi incident se je zgodil na prelazu Naku La v indijski zvezni državi Sikkim sedem mesecev po spopadih na sporni meji med državama v Himalaji, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 indijskih in neznano število kitajskih vojakov, je francoska tiskovna agencija AFP izvedela iz vojaških virov.

Po poročanju indijskih medijev, ki se sklicujejo na navedbe predstavnikov indijske vojske, so novi incidenti zahtevali žrtve na obeh straneh. Po teh navedbah naj bi kitajska patrulja skušala priti na indijsko ozemlje, a so ji indijske sile to preprečile. AFP poroča, da so imeli vojaški poveljniki obeh strani v nedeljo pogovore o zmanjšanju napetosti.

Prelaz Naku La povezuje indijsko zvezno državo Sikkim in Tibet. Pretep vojakov obeh strani na meji maja lani je sprožil zadnjo v vrsti napetosti med državama. Te so se stopnjevale junija lani, ko so se vojaki spopadli s pestmi in palicami v dolini Galwan v pokrajini Ladak, pri čemer je bilo ubitih najmanj 20 indijskih in neznano število kitajskih vojakov.

Indija in Kitajska sta v sporu glede himalajskega dela meje, ki skupaj meri 3500 kilometrov. Zaradi meje je leta 1962 vzplamtela tudi vojna in državi sta se odtlej zapletli v več konfliktov, za napetosti krivita druga drugo. Obe sta od junijskih spopadov na območje v Himalaji napotili na tisoče vojakov.

Septembra lani sta se državi dogovorili, da bosta skušali preprečiti incidente na sporni meji med državama v Himalaji. Da bi zmanjšali možnost incidentov bosta umaknili svoje vojake, tako da bodo ti ohranjali primerno razdaljo, nadaljevali dialog in zmanjševali napetosti, piše v dogovoru zunanjih ministrov, ki so ga sklenili v Moskvi.