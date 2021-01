V nedeljo zgodaj zjutraj se je v severnovzhodnem delu Indianapolisa pripetila prava tragedija, v kateri je umrla cela družina Childs. Po klicu na pomoč zaradi streljanja so okoli četrte ure zjutraj vstopili v hišo, kjer so najprej naleteli na hudo ranjenega najstnika, ki se trenutno bori za življenje, ter pet trupel. Ustreljeni so bili 42-letni Raymond in enako stara Kezzie, 18-letni Elijah, 13-letna Rita ter 19-letna Kiara, ki je bila noseča. Kljub hitri prvi pomoči nerojeni otrok streljanja ni preživel.

Predstavnik lokalne policije je dejal, da napad najverjetneje ni bil naključen, da osumljenca sicer še nimajo, ne bi bili pa presenečeni, če bi bilo napadalcev več. »Gre za največji množičen umor zadnjega desetletja pri nas,« je primer opisal šef policije Randal Taylor. Pred nekaj dnevi je v javnosti govoril o tem, kako se policija sooča z vse več nasilja, zločini, povezanimi z odvisniki od mamil, kakor tudi kaznivimi dejanji, povezanimi z revščino in obupom. »A to je neko povsem drugačno zlo,« je bil jasen.

Z njim se strinja župan Joe Hogsett: »To je naklepno zločinsko dejanje. Množični umor.« Napovedal je, da se bo preiskavi pridružila zvezna policija FBI, kar posledično pomeni tudi strožjo kazen za storilca oziroma več njih.