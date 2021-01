Slovenska moška članska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Egiptu močno zaostala za pričakovanji in po remiju z gostiteljem (25:25) ostala brez uvrstitve v četrtfinale. Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije, prevzemajo odgovornost za neuspeh, saj bi po njihovih besedah zagotovo lahko kaj storili drugače in tudi bolje. A obenem tudi dodajajo, da se je reprezentanca pred ključno tekmo proti Egiptu znašla v situaciji, v kakršni še ni bila nikdar. »Zares ne moremo mimo dogajanja na predvečer, noč in dan odločilnega dvoboje proti gostiteljem za to raven tekmovanja nedostojno slabo organiziranega svetovnega prvenstva,« so ogorčeni pri RZS.

»Vse skupaj le še dodatno izkazuje nedorečeno organizacijo prvenstva. Dejstvo je, da smo imeli v zadnji noči in na dan tekme ogromno zdravstvenih težav. Če se spomnite, smo jih imeli, s Tilnom Kodrinom in Urhom Kastelicem sicer v drugi obliki, tudi že prej. Zato absolutno ne moremo biti zadovoljni z organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu,« dan po zaključku slovenskih nastopov v Egiptu razmišlja generalni sekretar RZS Goran Cvijić. »Po odigrani tekmi in uradni prijavi zaradi zdravstvenega stanja igralcev so se nam oglasili z egiptovskega ministrstva za zdravje, a bistvenih sprememb ne pričakujem, dokler bo mednarodna rokometna zveza delovala tako, kot deluje,« še dodaja Cvijić.

Kot so pristavili pri RZS, se je pred dvobojem kar dvanajst igralcev v 24 urah zastrupilo s hrano in imelo zaradi tega hude zdravstvene težave. »Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. Prek noči sta obležala Staš Skube in Dragan Gajić, tik pred tekmo se je v garderobi od bolečin v (se oproščamo – lastnih izbljuvkih) sesedel in bil prepeljan nazaj v hotel naš največji in najmočnejši mož Blaž Blagotinšek. Kar devet fantov pa se je kljub slabemu počutju odločilo vztrajati zase, za ekipo, za preboj v četrtfinale, med osem najboljših reprezentanc sveta. Za Slovenijo! Enotno, športno združeno državo, ki jo imamo vsi najraje na svetu,« so še zapisali pri RZS in pristavili, da težave odgovornih niso pretirano zanimale.

Kljub temu so v slovenskem taboru pri uradni zdravniški službi prvenstva ob vrnitvi v hotel po tekmi o stanju naših izmučenih, obolelih igralcev naredili uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo.