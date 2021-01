Državna komisija za zaščito rib in prostoživečih živali na Floridi je samo to zimo opazila kar 65 primerkov ogroženih biskajskih kitov, poroča Guardian. Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) pa je v petek sporočila, da so ob otokih Amelia pri Floridi opazili tudi samico kita po imenu Champagne z mladičem, ki je že 12. novorojenec to sezono na tem območju.

Po ugotovitvah naravovarstvene skupine Defenders of Wildlife gre za enega najbolj spodbudnih porastov števila ogrožene vrste kitov v zadnjih letih, kar bi moral biti razlog za optimizem. A kot opozarja odvetnica skupine Jane Devenport, vse le ni tako rožnato, saj je smrtnost biskajskih kitov od leta 2017 nenavadno visoka. V tem obdobju so namreč zgolj v ameriških in kanadskih vodah zabeležili 32 smrti, še 14 kitov pa je utrpelo poškodbe.

»Čeprav je porast števila novorojenih kitov spodbuden znak, pa si moramo zaradi obstoječih groženj še naprej prizadevati za zaščito ranljivih mater in njihovih mladičev. Biskajske kite dnevno ogrožajo ribiške vrvi in prehitra plovila, ki so zgolj v zadnjem desetletju zakrivila več kot 200 njihovih smrti. Pobijamo jih hitreje, kot se lahko razmnožujejo. Če omenjenih groženj ne bomo zajezili, nam bo zmanjkalo časa za rešitev vrste pred njenim izumrtjem,« je opozorila Devenportova.

Pri naravovarstveni skupini so še dodali, da je leta 2019 na svetu živelo le okoli 356 biskajskih kitov, od tega je bilo odraslih samic vsega 70.