Sicer so na tekmi prvi povedli gostitelji prek Braydna Schenna, a so kralji tik pred koncem uvodne tretjine poskrbeli za dva gola, ko je najprej tudi po podaji Kopitarja zadel Alex Iafallo z igralcem več, nato pa še Carl Grundstrom.

Kralji so v nadaljevanju še povišali prednost. Po dveh tretjinah, četrti gol za Los Angeles je dosegel Kopitar, je bilo 5:2. Zadnjo so bolje začeli hokejisti St. Louisa, ki so znižali zaostanek na 3:5, a več kot to jim ni uspelo. Piko na i je zmagi kraljev dodal Drew Doughty, ki je zadel za končnih 6:3.

Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo gostovali pri Minnesoti.