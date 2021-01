Za košarkarji Cedevite Olimpije je sanjski teden. Ljubljančani so odlično odreagirali na poraz v Bologni proti Virtusu in dvakrat porazili Budućnost ter danes še Split. Zalomilo pa se je Krki, ki si je proti Zadru privoščila visok poraz.

Po številnih prestavljenih tekmah se je ritem Olimpiji končno ustalil, s tem pa je očitno prišla tudi boljša forma. Ljubljančani so se proti Splitu po dobri obrambi vnovič razigrali v napadu, predvsem pri metih za tri točke (53,8-odstotna uspešnost). A bolj kot z natančnostjo je lahko trener Jurica Golemac zadovoljen z dejstvom, da njegovi košarkarji prihajajo do neoviranih poizkusov zavoljo sila nesebične in moštvene igre. »Že od začetka sezone delamo dobro in se posvečamo samo košarki. Trener nas veliko časa drži v dvorani, pomembna mu je vsaka podrobnost in vesel sem, da to vse bolj prihaja do izraza,« pravi Edo Murić, Jurica Golemac pa dodaja: »Dobro se počutimo, a to izhaja iz obrambe. Ker je ta na visoki ravni, nas ni strah zgrešiti meta, saj vemo, da bomo to popravili na drugi strani igrišča. S tem raste samozavest moštvu in to se trenutno kaže na parketu.«

Podobno kot Olimpija v Splitu je Zadar v Novem mestu zagospodaril od samega začetka in hitro odločil vprašanje o zmagovalcu. »Kot da smo bili v množični blokadi, tako fizični kot psihični. Za fizično so mi vzroki jasni, ni pa mi jasna taka mentalna reakcija. Očitno smo si preveč želeli zmage in je to vplivalo na našo koncentracijo, ki je bila pod vsakim nivojem,« je bil nezadovoljen trener Krke Vladimir Anzulović.

Liga ABA, 16. krog: Mornar – Crvena zvezda 78:86 (22:25, 37:40, 61:64, Whitehead 19; Dobrić 20), Mega – Cibona 72:71 (20:17, 37:37, 56:57, Petrušev 22; Prkačin 17), Borac – Budućnost 72:76 (21:25, 37:44, 49:62, Kočović 16; Cobbs 19), Partizan – FMP prestavljeno.

Split – Olimpija 81:98 (13:23, 36:43, 59:72) Liga ABA, 16. krog. Dvorana Split, brez gledalcev, sodniki: Radović, Peić (oba Hrvaška), D. Javor (Slovenija). Split: Gizdavčić, Perasović, Kedžo 2, Ukić 12 (2-2), Marčinković 15, Šarić, Bajo 2, Čampara 10 (3-3), Vranković 4 (3-2), Luković 16 (4-3), Marić 13 (6-5), Mesiček 7 (5-3), trener: Olimpija: Radović 2, Perry 13 (2-2), Hopkins 18, Duščak, Murić 15 (2-1), Blažič 12 (3-3), Brown 5, Hodžić 4, Jones 20 (2-2), Ščuka, Dimec 6, Rupnik 3, trener: Golemac. Prosti meti: Split 23-18, Olimpija 9-8. Met za dve točki: Split 26-15, Olimpija 39-24. Met za tri točke: Split 34-11, Olimpija 26-14. Skoki: Split 27 (20 + 7), Olimpija 29 (24 + 5). Osebne napake: Split 16, Olimpija 28. Igralec tekme: Jarrod Jones (Olimpija). Semafor: 2:7 (3. minuta), 6:21 (8), 17:31 (14), 28:41 (17), 41:54 (23), 54:67 (28), 66:84 (34), 76:90 (37).