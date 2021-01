Konec marca naj bi se v prestižni muzejski ustanovi MAXXI (Nacionalni muzej umetnosti 21. stoletja) v Rimu odprla obširna skupinska razstava Večje od mene: junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije (Bigger than Myself: Heroic voices from ex Yugoslavia), v katero bodo vključena dela več kot 50 umetnikov iz nekdanje skupne države, med njimi tudi dvanajst slovenskih umetnikov in dve skupini. Na povabilo muzeja jo je zasnovala Zdenka Badovinac, nekdanja direktorica in zdaj kustosinja v Moderni galeriji.

Tovrstni kulturni dogodki velikega formata so priložnost za predstavitev kulturnega potenciala države v tujini, pri čemer običajno po najboljših močeh sodelujejo tudi veleposlaništva. A v primeru te razstave je vsaj slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj menil drugače: v depeši, ki jo je 12. januarja letos poslal na več naslovov v domovini, tudi v kabinet predsednika vlade in na ministrstvi za kulturo ter zunanje zadeve, je poudaril, da veleposlaništvo »razstav s tematiko ex Jugoslavije ne bo podpiralo«, še sploh ne v obdobju 30. obletnice plebiscita in razglasitve samostojnosti Slovenije ter ob skorajšnjem predsedovanju Svetu EU. O prihajajoči razstavi naj bi bil sicer obveščen le dan prej na kolegiju veleposlaništva, »tako rekoč pod točko razno«.

Le 100-odstotno »slovensko« Dodal je, da odločno nasprotuje temu, da ravno v času naših obletnic osrednja institucija (Moderna galerija) »v posmeh obletnici slovenske države« uporabi »eno najuglednejših kulturnih institucij v italijanski prestolnici« za razstavo z ustvarjalci iz nekdanje skupne domovine. »Kakor da slovenski umetniki vse od osamosvojitve ne bi imeli nič pokazati izbirčnemu rimskemu občinstvu.« Kunstljev očitek Badovinčevi ne drži: vsebinski okvir razstave je določil umetniški direktor muzeja MAXXI Hou Hanru, ne pa povabljena kustosinja Zdenka Badovinac. Veleposlaništvo bo torej promoviralo samo »umetniško ustvarjalnost, povezano s Slovenijo«. Pri tem sta ga zanimali še stališči zunanjega in kulturnega ministrstva; tako na Mladiki kot Maistrovi so se strinjali, da razstava ne more biti »del programa obeleževanja obletnice državnosti ali predsedovanja Svetu EU«.