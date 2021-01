Kljub hudemu mrazu in prepovedi so v soboto v Rusiji potekali eni najbolj množičnih protestov, odkar je leta 2000 Vladimir Putin prevzel oblast.

V Moskvi je po ocenah Reutersa protestiralo 40.000 ljudi (po ocenah oblasti pa 4000) v podporo voditelju opozicije Alekseju Navalnemu, ki so ga oblasti pred tednom dni zaprle, in to takoj po vrnitvi iz Nemčije, kjer se je po zastrupitvi 20. avgusta zdravil in okreval. Sicer so tokrat v Moskvi naključni mimoidoči pozdravljali proteste, avtomobilisti tudi s hupami, policija pa se je s protestniki večkrat spopadla.

Protesti, h katerim je pred tednom dni pozval tedaj že zaprt Navalni, so v soboto potekali tudi v več kot sto drugih ruskih mestih. V Vladivostoku na skrajnem vzhodu se je na primer zbralo 3000 protestnikov, v sibirskem Jakutsku kljub minus 53 stopinjam Celzija nekaj sto.

Več tisoč aretiranih

Oblasti so v soboto prekinile mobilne in spletne povezave. Minister za šolstvo je v nekaterih šolah uvedel obvezen pouk in pozval starše dijakov, naj svojim otrokom ne dovolijo sodelovati na protestih. Tudi zaradi teh in vseh drugih prizadevanj oblasti, kot so grožnje z aretacijami in preventivnimi aretacijami, da bi preprečili proteste, so le-ti velik uspeh opozicije. Verjetno pa bodo v naslednjih dneh oblasti zahtevale, da družbena omrežja, kot sta facebook in twitter, umaknejo pozive k protestom prihodnjo soboto, ko bodo sicer najbrž skoraj vsi sodelavci Navalnega tako kot on še naprej zaprti.

Menda so bili med protestniki plačani provokatorji, ruske televizijske postaje, ki so skoraj vse pod nadzorom oblasti, so navajale številko 50 ranjenih policistov in selektivno prikazovale nasilje protestnikov, da bi s tem podprle vladno propagando o huliganih, ki hočejo destabilizirati Rusijo po »beloruskem scenariju«. Govornik Kremlja Dmitrij Peskov pa je obtožil ameriško veleposlaništvo, da je spodbujalo k protestom. »A prišlo je malo ljudi, ker je velika večina za Putina,« je še poudaril.

Po poročanju tujih medijev je policija aretirala več kot 3000 protestnikov, v Moskvi več kot 1200. Britanski zunanji minister Dominic Raab je zahteval izpustitev vseh zaprtih in obsodil sobotno nasilje policije. Podobne izjave so prišle iz Washingtona in drugih zahodnih prestolnic.