Pred tekmo proti gostiteljem so slovenski tabor napadle številne zdravstvene težave. Kapetan Jure Dolenec je imel preglavice s prepono, a če bi zapustil mehurček in odšel v Kairu v bolnišnico, bi moral ob vrnitvi v obvezno 48-urno karanteno. Ker potem ne bi mogel igrati proti Egiptu, je reprezentančna zdravniška služba uporabila prenosni ultrazvok, ki pa na srečo ni pokazal hujše poškodbe. Zaradi trebušne viroze sta v hotelu morala ostati Dragan Gajić in Staš Skube, zato je selektor Ljubomir Vranješ prvič na tem SP med šestnajsterico svojih izbrancev uvrstil levokrilnega igralca Tilna Kodrina in četrtega organizatorja igre Domna Makuca. Dodaten šok so Slovenci doživeli med ogrevanjem, ko je krožnega napadalca in stebra obrambe Blaža Blagotinška obšla slabost, zato je odšel bruhati v garderobo in ga ni bilo niti na uradni predstavitvi ekip, Slovenija pa je tako ostala še brez enega aduta.

Egipčani so na domačem SP 1999 osvojili sedmo mesto, dve leti pozneje v Franciji s četrtim dosegli svojo najboljšo uvrstitev med svetovno elito, kot prireditelji pa so potihoma upali celo na kolajno. V našem taboru so se bali tudi vpliva športno-političnega diktatorja Hasana Mustafa, predsednika mednarodne zveze IHF, po katerem so poimenovali tudi eno izmed štirih dvoran na letošnjem SP. A prednost domačega igrišča je seveda lahko tudi veliko psihološko breme, domači selektor, 41-letni Španec Roberto Parrondo (z Vardarjem je leta 2019 postal klubski prvak Evrope), pa je pred tekmo dejal: »Ne, nimamo prednosti domačega igrišča. Poglejte, dvorana je zaradi koronavirusa prazna, namesto da bi v njej bilo 17.000 naših navijačev. Zato imam občutek, kot da igramo na nevtralnem igrišču.«

Domača reprezentanca, v kateri kar 15 od skupno 20 reprezentantov prihaja iz dveh najmočnejših klubov v Egiptu (osem iz Zamaleka, sedem iz Al Ahlyja), je katastrofalno začela tekmo. Zdesetkani Slovenci so si hitro nekajkrat priigrali tri gole prednosti (7:4, 8:5), po odlični predstavi pa so imeli po 25 minutah že neverjetnih plus pet (10:5). Do takrat so zaradi fantastičnega vratarja Klemna Ferlina (9 obramb ob 60-odstotni uspešnosti) in vrhunske obrambe tekmecem dovolili le tri gole iz igre, čeprav so imeli Slovenci v prvem polčasu šest minut izključitev, Egipt pa nobene. V končnici prvega polčasa so gostitelji v treh minutah naredili delni izid in se približali na 8:10, toda Vranješeva četa je do odhoda na glavni odmor prednost podvojila (12:8).

Mohamed Mamdouh (29 golov) in Ahmed Elahmar (17), ki sta bila na prvih petih tekmah SP najučinkovitejša v reprezentanci Egipta, se med najboljšim polčasom Slovenije na letošnjem SP sploh nista uspela vpisati med strelce. Tudi drugi del se je začel sanjsko za goste, ki so si takoj trikrat priigrali po pet golov naskoka. Nazadnje pri izidu 15:10, a nato so igralci iz dežele piramid čudežno vstali od mrtvih. V manj kot štirih minutah so naredili delni izid 5:0 (tri gole so dosegli v prazna slovenska vrata), v 40. minuti pa poskrbeli za svoje premierno vodstvo na tekmi (17:16). Po nekaj zaporednih izenačenjih so domači rokometaši prvič prišli na plus dva (21:19), nato pa so »ponovili vajo« še trikrat (22:20, 24:22, 25:23).

V zadnji dve minuti so Slovenci odšli z zaostankom 23:25, a Blaž Janc z desnega krila ni zadel v polno. Gostitelji, ki jim je za napredovanje zadoščal že remi, so padali iz napake v napako, tik pred začetkom zadnje minute pa je bil uspešen Borut Mačkovšek za zmanjšanje zaostanka na 24:25. Po zapravljenem napadu Egipta je Janc dvanajst sekund pred zadnjim znakom sirene izenačil, tekmeci so žogo uspešno zadržali do konca in Slovence po delitvi točkovnega plena predčasno poslali v domovino.