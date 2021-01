Dvajsetletnik iz Lekenika je z očetovim BMW-jem v soboto ob pol šesti uri zjutraj povzročil hudo nesrečo, v kateri je življenje izgubil 54-letni delavec Hrvaških avtocest (HAC). Od kod se je mladenič peljal, še ni znano, je pa na avtocesti nekje na pol poti med Zagrebom in Siskom zapeljal med stožce, postavljene kakih 200 metrov pred cestninsko postajo, a je prehod zgrešil, ob zavitju proti cestninski postaji pa izgubil nadzor nad vozilom, kažejo prva poročila. Ob trčenju v stavbo je divjal s hitrostjo okoli 140 kilometrov na uro, sledi zaviranja niso našli. Najvišja dovoljena hitrost na odseku je 40 kilometrov na uro. Prebil je tri zidove in se zaletel v moškega, ki je takrat sedel za mizo. Ta je bil mrtev v trenutku, hudo poškodovanega voznika so odpeljali v bolnišnico.

“Prizor je bil strašen. Z avtom je najprej prebil zunanji zid iz opek, podrl tudi pregradni zid in se ustavil ob tretjem. Delavca je odbilo daleč v notranjost prostora,” je za portal Jutarnji list povedal gasilec Ivica Maceković, eden prvih na prizorišču nesreče. Voznika so našli za volanom, najprej so mislili, da je mrtev tudi on, a se je, ko so potrkali na okno avta, zdrznil in začel nepovezano govoriti o bolečinah v kolku in glavi. Po poročanju hrvaških medijev je fant vozil po pasu, ki sicer ni bil namenjen splošnemu prometu, ampak zahumanitarno pomoč prizadetim v nedavnem potresu.