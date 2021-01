V noči s petka na soboto so v policijski akciji Dolar v Banjaluki, katere cilj je bilo razbitje verige prostitucije, prijeli enajst ljudi iz Srbije, BiH in Slovenije, poročajo balkanski mediji. Lastnika striptiz kluba “Caribic Dance” so včeraj izpustili iz pridržanja, tako da se bo obtožb o organiziranju prostitucije, kakor tudi nespoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, branil s prostosti. Tri od šestih deklet, ki so delale v klubu, so priznale, da so poleg plesa za denar nudile tudi spolne usluge, neuradno poročajo lokalni mediji. Lokal se s fotografijami deklet v izzivalnih pozah oglašuje tudi prek facebooka.

Štiri srbske državljanke bodo iz države najverjetneje izgnali, podobna usoda čaka dva Slovenca. Pri enem od njih so v operaciji našli kokain, trije pa so ga tisto noč zaužili, so potrdili na policijski upravi v Banjaluki. Vsaj trije so stari znanci policije, poročajo lokalni mediji. Eden je zaradi posla z drogami v preteklosti že odslužil triletno zaporno kazen, enega so nekaj časa iskali tudi prek Interpola in je zaradi kraje vozila sedel šest let, tretjega so v Italiji aretirali prav v povezavi z drogami.