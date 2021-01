Seveda bo držalo, da lahko redno čiščenje, tako kot sam servis oziroma menjava olja, podaljša oziroma ohranja kondicijo poskočnega jeklenega konjička. Čista notranjost avtomobila pa lahko izboljša zdravje, še bolj pa samo počutje in užitek v vožnji. Kljub vsemu pa moram potihoma priznati, da zavidam voznicam, ki jim uspe notranjost avta ohraniti brezhibno čisto. Da na sedežih ni drobtin, da po tleh ni blata, peska, iglic ali listov. Da se v zadnjem delu ne kotalijo plastenke z vodo ali zmečkane papirnate vrečke, v katerih je bila nekoč zavita malica ali kosilo. Prav tako poklon tistim, ki še niso izpod sprednjih sedežev od zadaj vlekli zataknjene prepotene in smrdeče trening majice in športnih copat.

In seveda, ponovno je tukaj statistika, ki voznico strezni ali pa ji da misliti. Rezultati neke študije so pokazali, da 61 odstotkov moških avto čisti vsak dan tako od znotraj kot zunaj. Le 46 odstotkov žensk trdi enako. V isti študiji so moški tudi izjavili, da se jim zdi zunanji videz avtomobila pomembnejši od notranjosti, ženske ravno obrnjeno. Prav tako je ena od osmih žensk priznala, da ji je bilo v času študija nerodno zaradi (ne)čistoče vozila.

In kaj nam to pove o moških? Da so morda avtomobilsko bolj ozaveščeni, da si znajo med službenim časom vzeti čas za kosilo in tega ne počno v avtu, po službi med vožnjo mulca na trening? Ali pa morda njihovemu egu nečisti avtomobil pač ne ustreza. A ne glede na to, kaj je v ozadju, gre moškim priznati, da zasluženo jemljejo pokal za najčistejši avto iz rok žensk.