Novosti naprodaj: Peugeot 3008 in 5008

Po uspešnih štirih letih so pri Peugeotu prenovili svoja športna terenca 3008 in 5008, prenova pa je bila nasprotno od številnih podobnih tudi oblikovno precej temeljita, tako da ju bomo na cestah nemudoma ločili od primerkov, ki so bili na voljo doslej. Predvsem to velja za izstopajočo prednjo masko, ki se zgleduje po manjšem modelu 2008, LED-žarometi pa so sedaj na voljo od začetnega paketa opreme active naprej. Povečali in izpopolnili so tudi nabor varnostnih in udobnostnih asistenčnih sistemov, pri 3008 pa velja izpostaviti tudi možnost izbora med dvema različnima priključnima hibridoma, ki omogočata dobrih 50 kilometrov vožnje zgolj na elektriko.