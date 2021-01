4,21 m

je dolžinska mera Q2, katerega prtljažnik pogoltne od 405 do 1050 litrov. Pri Q5 se meter ustavi pri dolžini 468 centimetrov, prtljažnik ima prostornino od 550 do 1550 litrov.

2

motorja sta na voljo pri Q2, in sicer po en bencinski (35 TFSI) in dizelski (35 TDI), oba z močjo 150 konjev (110 kW). Pri dizelskem se moč že serijsko na prednji kolesi prenaša prek 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. Kupcem Q5 so na voljo štirje motorji, bencinski z močjo 265 konjev (195 kW) in trije dizelski z močjo od 163 do 286 konjev (od 120 do 210 kW). Pri vseh je menjalnik samodejni, pri močnejših dveh dizlih je pogon speljan na vsa štiri kolesa.

Pri obeh športnih terencih so LED-žarometi že serijski, prav tako aluminijasta platišča. Pri Q2 je nekaj posebnega jabolčno zelena barva. Upravljanje menijev poteka prek vrtljivega gumba, kar bodo cenili predvsem nekoliko starejši kupci. Virtualni prikazovalnik je na voljo opcijsko. Del ponudbe so še vedno tudi dizelski motorji.

Bojan Lenič, Porsche Slovenija

210 km/h

je najvišja hitrost, pri kateri še delujejo nekateri asistenčni sistemi, predvsem radarski tempomat. Asistenčni sistemi so sicer razdeljeni v pakete Vožnja, Parkiranje in Varnost.

31,2 cm

oziroma 12,3 palca pri Q2 in Q5 meri diagonala visokoločljivega digitalnega zaslona virtual cockpit plus, ki je na vrhu ponudbe.

24.390 €

je osnovna cena Q2 (30 TFSI), najdražja je 300-konjska različica SQ2 TFSI quattro za 42.400 evrov. Cene pri Q5 se začno pri 45.230 evrih (35 TDI), različico sportback cenijo na najmanj 49.070 evrov. Najdražji navadni Q5 stane 59.740 evrov (50 TDI quattro), sportback pa 63.620 evrov.

Matej Štakul