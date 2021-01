Sofia Goggia je v Crans Montani zaokrožila poker zaporednih smukaških zmag v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Italijanka je na petih letošnjih preizkušnjah doživela le en poraz in postavlja mejnike tako v svetu kot v rodni državi. Sofia Goggia ta trenutek spominja na zlate čase Lindsey Vonn, ko je v hitrih disciplinah serijsko premagovala tekmice. Olimpijska smukaška prvakinja je dosegla jubilejno 100. žensko italijansko zmago v svetovnem pokalu, skupaj z moškimi pa 288. Za primerjavo: Slovenija ima skupno 87 zmag svetovnega pokala, od tega 58 ženskih in 27 moških.

Kako odlične so Italijanke v tej sezoni, sta na smuku s tretjim in četrtim mestom dokazali Irena Curtoni in Laura Pirovano. Italijanki sta Breezy Johnson potisnili na peto mesto in preprečili, da bi bila Američanka še na petem smuku sezone tretja. Drugo mesto je osvojila Lara Gut-Behrami, lanska dvojna zmagovalka smukaških preizkušenj v Crans Montani. Bržčas bi bil rezultat med najboljšo peterico drugačen, če bi do cilja prismučala Ester Ledecka. Hitra Čehinja je imela odlične vmesne čase, a je dvajset sekund pred ciljem padla.

Tudi na današnjem superveleslalomu bi bil lahko razplet pod vrhom drugačen – če Sofia Goggia ne bi storila napake po ciljnem skoku, bi osvojila drugo mesto. Razred zase je bila Lara Gut-Behrami, ki je po St. Antonu dobila drugi superveleslalom zapored in prevzela vodstvo v seštevku discipline. Lanska zmagovalka Crans Montane Federica Brignone je bila tretja, manj kot sekundo je za zmagovalko zaostala le Avstrijka Tamara Tippler. Slovenski izkupiček je bil konec tedna slab, saj sta samo po nekaj točk svetovnega pokala osvojili Maruša Ferk za 25. mesto v superveleslalomu in Ilka Štuhec za 27. mesto v smuku. Ferkova se je po tekmi pritoževala nad organizatorji, ki ji niso omogočili starta med najboljšo trideseterico, zato je imela s startno številko 37 precej slabše pogoje, kot bi jih imela sicer.