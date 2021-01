Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra: Lahko bi bili filmska nacija

Slovenski film je v kriznem obdobju, a bolj kot covid-19 ga je v težave pahnila vlada, ker je vse leto zavlačevala z izplačilom že zagotovljenih proračunskih sredstev, zaradi česar vse minulo leto ustvarjalci niso snemali novih filmov. Ko je denar zadnji dan leta vendarle prišel do Slovenskega filmskega centra (SFC), ga je ta pretočil k filmarjem. Ti bodo zdaj morali dokončati kar 49 projektov, lanskih in tistih, ki so se znašli v letošnjem programu SFC. O tem, za kakšen zalogaj gre, smo se pogovarjali z direktorico SFC Natašo Bučar.