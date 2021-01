Namesto kongresnega vrveža Davos tokrat kaže zapuščeno podobo. Svetovni gospodarski forum (WEF), ki se začenja danes, bo namreč zaradi pandemije koronavirusa potekal virtualno, kar bo sicer slab nadomestek srečanj v živo, ko so se dogajali tudi številni dvostranski pogovori med udeleženci. Vendarle se tudi na tokratnem forumu obeta visoka udeležba. Iz več kot 60 držav se bo srečanja prek videopovezav udeležilo 1200 politikov, gospodarstvenikov in predstavnikov civilne družbe. Odvijalo se bo pod geslom »Prelomno leto za povrnitev zaupanja«, kar odraža velike izzive v mednarodni skupnosti po skrhanem zaupanju ob začetku pandemije in že prej potekajočih gospodarskih trenjih med ZDA in Kitajsko.

V prihodnjih dneh se bo na številnih panelih odvijala razprava o oblikovanju vzdržnih in odpornih gospodarskih sistemov na krize, o industrijski transformaciji in okrepljenem globalnem ter regionalnem sodelovanju.

Na forumu bo kot glavni svetovalec podnebnega zavezništva WEF sodeloval tudi Richard Lesser, predsednik uprave globalnega svetovalnega podjetja Boston Consulting Group, ki je bil tudi med gospodarskimi svetovalci nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, sedaj pa novemu predsedniku svetuje tudi glede podnebnih sprememb. V pogovoru z evropskimi novinarji, tudi Dnevnikom, je pred dnevi dejal, da bo večina sveta letos imela možnost, da se izvije iz recesije, kar bi se utegnilo po njegovi oceni zgoditi v zadnjem četrtletju letošnjega leta.

Prvenstvena naloga držav bo po njegovem sicer ostala reševanje življenj v kovidni krizi, a tudi reševanje gospodarstva z ustreznimi programi državnih podpor bo ostalo v središču letošnjega dogajanja. Pri soočanju s podnebnimi spremembami je treba okrepiti mednarodno sodelovanje na takšen način, kot ga vidimo ob zdajšnjem soočanju s pandemijo koronavirusa, je prepričan. »Zdajšnja hitrost prilagajanja podnebnim spremembam ne zadostuje,« je dejal in med možnimi ukrepi omenil tudi večje spodbude za podjetja, da bodo zmanjšala svoj ogljični odtis.