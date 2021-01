V občini Logatec so se znašli v zagati. Do 30. septembra morajo namreč dograditi zbirni center Ostri vrh, a še nimajo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Odločba inšpektorata za okolje in prostor namreč Komunalnemu podjetju Logatec nalaga, da mora prilagoditi ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami odpadkov z veljavno zakonodajo in zato razširiti zbirni center Ostri vrh. Na občini pravijo, da je zahteve inšpektorata mogoče izpolniti le z ustrezno razširitvijo zbirnega centra, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno.

Občina je sicer gradbeno dovoljenje dobila petega junija 2019, vendar se je potem stranka v postopku nanj pritožila. Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ pritožbo zavrnilo in tako pritrdilo občini, vendar se je potem stranka v postopku pritožila še na upravno sodišče, ki pa še ni sprejelo odločitve. »V primeru, ko se gradbeno dovoljenje izpodbija v upravnem sporu, postane pravnomočno šele s pravnomočnostjo sodne odločbe, zato občina Logatec ne more začeti gradbenih del, dokler se postopek pred upravnim sodiščem ne zaključi,« pravijo v kabinetu župana Berta Menarda.

Zaradi čakanja na pravnomočno odločitev o gradbenem dovoljenju je vse manj možnosti, da jim bo dela uspelo končati v roku. V tem primeru bo inšpektorat začel izvršbo. »Komunalnemu podjetju Logatec bo izrečena denarna kazen, ki se lahko večkrat ponovi in postopoma tudi zvišuje, saj se izvršba nadaljuje, vse dokler obveznost iz inšpekcijske odločbe ni izpolnjena,« na občini pojasnjujejo, kaj se bo zgodilo, če komunalnemu podjetju ne uspe ujeti roka. Občina je sprejela proračun, v katerega je prek amandmaja uvrstila tudi širitev zbirnega centra v višini, ki omogoča začetek gradnje oziroma izpeljavo postopkov javno-zasebnega partnerstva, ki jo ocenjujejo kot primeren način investicije.