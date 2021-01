Toda to ne pomeni, da vsak dan na cesti ni videti norcev, ki počnejo neumnosti, te pa so na srečo pogosto nekaznovane (beri: zaradi njih nihče ne umre). Kljub temu je hitra vožnja v mestih še vedno pereč problem, da vozimo prehitro, pa so na neki način »krivi« tudi proizvajalci avtomobilov. Zakaj imeti avto s 150 ali več konji, če pa jih zavoljo hitrostnih omejitev lahko izrabimo zgolj polovico? Zakaj se hvaliti z najvišjo hitrostjo več kot 200 km/h, če pa je maksimalna dovoljena 130 km/h? Psihološko gledano se vozniki počutimo bolje, če vozimo bolj zmogljiv avto, saj zaradi njegove posledično višje cene dobimo tudi nekakšen občutek večvrednosti.

Raziskava v Nemčiji je pokazala, da imajo novi avtomobili vse večjo moč, krivec pa naj bi bili trendi. Dejansko se ljudje odločajo za nakup vse bolj zmogljivih avtomobilov, katerih moč je bila lani v povprečju že 165 konjev (123 kilovatov), kar je štiri odstotke več kot leto prej in v skladu s 30-letnim trendom. Lani prodani avto je tako v povprečju imel maksimalno hitrost kar 202 km/h! Ne boste verjeli, toda s prstom je mogoče pokazati pravega krivca, to pa so hibridni in električni avtomobili. Ti v Nemčiji zaradi številnih akcij in finančnih spodbud postajajo vse bolj priljubljeni, saj so si decembra odrezali tretjino trga, njihova moč pa je višja od bencinsko ali dizelsko gnanih štirikolesnikov. Tako je imel lani prodani hibrid moč 190 konjev (140 kW), zgolj električno gnani avto pa 169 konjev (126 kW). Nemčija je osamljena država v Evropi, kjer je te konjičke mogoče dejansko izkoristiti, ne da bi bili pri tem kaznovani, kljub temu pa so vse glasnejše govorice, da naj bi tudi na vseh nemških avtocestah uveljavili omejitev hitrosti na 130 km/h. Ali bo vladi to resnično uspelo, je druga zgodba, saj je v ozadju mnogo lobijev, ki jim takšna omejitev ne bi bila po godu. Prav tako ni skrivnost, da številni premožni lastniki bolj športnih avtomobilov z vsega sveta prihajajo v Nemčijo zgolj zato, da sprostijo svoj adrenalin in izkoristijo vsak konjiček svojega štirikolesnika.

Največ bi seveda lahko storili proizvajalci sami, če bi omejili moč svojih avtomobilov ali pa njihovo najvišjo hitrost. To je sicer naredil Volvo, a se omejitev na 180 km/h ne zdi smiselna, saj je previsoka. Bomo končno dočakali avtomobile, ki bodo občutno manj zmogljivi in počasnejši? Najverjetneje ne. Zmogljivost je v korelaciji s ceno; višja je cena, višji je zaslužek. Tudi zato lahko težavo s prehitro vožnjo rešimo zgolj sami. Da smo odgovorni do sebe in drugih. Le to je pot, da bomo nekoč uresničili še pred leti nepredstavljivo vizijo nič in na slovenskih cestah ne bo več žrtev.