Heather Mills mu je čez pult podala svojo umetno nogo, Marlon Brando ga je poljubil na ustnice, Sharon Stone ga je vlekla za njegove znamenite naramnice. Morilce je spraševal, kako je nekoga ubiti, predsednike, kako bi lahko prišli do miru na Bližnjem vzhodu, dalajlamo o budizmu, žabca Kermita in pujsko Piggy pa o Mupetkih. Ko je šlo za Larryja Kinga in njegovo oddajo Larry King Live, s katero je postal tudi začetnik resničnostne televizije, ko je v živo in prek intervjujev z glavnimi akterji vsak dan spremljal sojenje O. J. Simpsonu, ni bilo nikoli mogoče predvideti, kaj se bo zgodilo in kaj bodo rekli njegovi gosti. Tega pravzaprav niso vedeli niti oni sami. Ker je bil Larry King, če je bila Oprah Winfrey kraljica pogovornih oddaj, kralj intervjujev, ki se jih je v šestih desetletjih njegove radijske in televizijske kariere zvrstilo več kot 50.000.

Guinnessov rekorder v naramnicah

Sam je trdil, da so za dobrega izpraševalca potrebni strast, smisel za humor in sposobnost, da znaš dobro razložiti, kaj počneš, vendar je bil Larry King veliko več kot to. Strašno radoveden in skoraj otroško navihan, do gostov pa vedno enako odprt in prijazen, naj je imel pred sabo predsednika ZDA, uspešnega športnika, filmskega zvezdnika ali običajnega Američana. S kratkimi, na videz povsem preprostimi vprašanji, pozornim poslušanjem ter nagibanjem proti gostom, kot da jih nekoliko slabo sliši, je iz njih, ne da bi jih kaj dosti prekinjal, izvlekel več, kot so bili pripravljeni deliti, v oddajo pa mu je uspelo dobiti, kogar koli si je zaželel. Ker kdor je govoril z njim, je govoril s svetom.

Oddaja Larry King Live je bila četrt desetletja, kolikor je trajala, ena najbolj gledanih oddaj na CNN, v njej pa se je do leta 2010 zvrstilo več kot šest tisoč epizod in 30.000 intervjujev. Pred njim so sedeli vsi predsedniki ZDA, od Geralda Forda do Baracka Obame, Donald Trump, ki ga je Larry King opisal kot odličnega gosta, ker »ima karakter«, pa je pri njem gostoval, še preden je postal predsednik. »Larry je bil eden mojih najboljših prijateljev in po mojem mnenju največji televizijski novinar vseh časov. Če bi me kdo vprašal, kaj je moj največji karierni dosežek, bi rekel ustanovitev CNN, drugi pa to, da sem zaposlil Larryja Kinga… Svet je izgubil resnično legendo,« je o svojem prijatelju in dolgoletnem sodelavcu ob novici o njegovi smrti povedal ustanovitelj televizijske mreže CNN Ted Turner, ki je v mladeniču iz Brooklyna in sinu judovskih imigrantov zaznal potencial, zaradi katerega je skupaj s CNN postal ena najbolj prepoznavnih ameriških blagovnih znamk. Larry King, ki je na CNN prišel leta 1985 in tam ostal do leta 2010, pa tudi Guinnessov rekorder kot voditelj z najdaljšim stažem v isti televizijski oddaji v istem terminu.