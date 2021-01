Zato me zanima, gospod Židan, ali to velja tudi za navadne državljane, ki so dobri ljudje, ali pa nekateri tako o njih mislijo ali pa imajo sami o sebi tako mnenje. Ali se potemtakem »dobri« ljudje lahko okoristimo z javnim denarjem, če se pokaže prilika? Ali pa vsaj zatajimo davke? Zagotovo sedaj v zaporu sedijo obsojenci, ki so vsaj enkrat reagirali kot dobri ljudje, pa so zaradi zlorab obsojeni.

Ali potem tudi »mafijci« ne mislijo enako kot gospod Židan? Vsi recimo donirajo Cerkvi in so zato prepričani, da so dobri ljudje, saj tuji denar, ki so si ga prisvojili, dajejo za dobre namene? Predlagam gospodu Židanu, da predlaga zakon, po katerem bo to, kar zagovarja, dovoljeno vsem, tudi navadnim državljanom, ki smo dobri ljudje.

Majda Koren, Ljubljana