Dr. Stres bi lahko pokazal malo vesti, ki je brez dvoma krščanska kategorija, in se v zvezi s financami ne bi več javno oglašal. Metropolit Stres je bil na čelu cerkvene organizacije v času, ko je ta »zagonila« blizu dve milijardi evrov. Strašljivo velik denar. Celo bistveno večji od inkasa desetletja, od ropa šaleškega lobija.

Monsinjorja ni več na čelu organizacije, davkoplačevalci, tudi verniki, pa smo še vedno tu. In plačujemo to gromozansko luknjo.

Ne bom razpredal o Stresovi subjektivni odgovornosti za nastali grozljivi manko, objektivna odgovornost pa je tista, ki se ji časten človek ne bi smel izogniti. Tudi dr. Stres ne. Častni kapitalistični podjetniki, ki se jim pripeti takšen finančni fiasko, ob spoznanju svoje velike krivde naredijo celo samomor. Seveda dr. Stresa ne silim k temu nekrščanskemu dejanju, ampak najmanj, kar bi lahko naredil, je, da bi se ob tej sramoti skril v črno luknjo. To, kar običajno častni verniki in častni neverniki naredimo, ko se osramotimo.

Ne pozabimo, Cerkev je ločena od države in dr. Anton Stres je uslužbenec Vatikana. Kaj mislite, koga ali kaj bo dr. Stres zagovarjal, če pride do nasprotovanja interesov med Vatikanom in Slovenijo? Odgovor je povsem jasen.

Slovenska Cerkev (govorim o RKC in smiselno o drugih cerkvah) je pri svojem delovanju vezana na Vatikan in se v slovensko politiko nima kaj mešati. Kar se nanaša na vernike same, pa ti lahko poskrbijo sami zase na volitvah s podporo strankam, ki zagovarjajo krščanske vrednote. Svoj Rodos imajo kleriki lahko le za zidovi sakralnih objektov.

Seveda ima dr. Stres polno pravico, da zavzame empatično držo do civilnodružbenega Zavoda Iskreni. Predlagam mu, da dva ali tri zlate kelihe iz svoje cerkve pokloni za plemenite namene Iskrenih. Ali pa žrtvuje košček svojega gozda. Saj se še spominjate, da je bilo pred 30 leti govora o »vračanju« gozdov Cerkvi? Cerkev je takrat pojasnjevala, da bo lastništvo gozdov opravičevala z donacijami potrebnim. Tu je priložnost, dr. Stres.

Rado Krušič, Žalec