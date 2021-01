Odpiranje, zapiranje in vrtanje po nosu

V satirični oddaji Radio Ga Ga so nedavno plastično ponazorili, kaj je dober politični marketing s ciljem preusmerjanja pozornosti politikov nase: da pri zaprtih občinskih mejah smučišča najprej odpreš, nato jih pri odprtih fitnesih zapreš ali da državljanom prek vavčerjev podariš nočitve, potem jim pa pred nosom zapreš hotele. Hotelirjem in žičničarjem, ki so vse to zaradi epidemije covida-19 že okusili na lastni koži, ob tem seveda ni do smeha, saj mnogi med njimi tovrstnega odpiralno-zapiralnega političnega marketinga žal ne bodo preživeli.