Melinc je pojasnil, da upajo, da bodo do večera uspeli vzpostaviti intervencijsko pot do Trente, medtem ko cesta danes verjetno še ne bo prevozna.

V preteklih dneh je bilo namreč na Bovškem zaradi padavin več plazov. Najprej se je v petek zjutraj sprožil snežni plaz pri odcepu za Lepeno. Cesta je bila po Melinčevih besedah nato očiščena, kmalu pa se je nedaleč sprožil še en plaz. Ko so čistili tega, se je prvi ponovil. Skupaj so se na cesto vsuli trije. Ker se je vreme ponoči stabiliziralo in so se spustile temperature, so danes lahko začeli sanacijo s snegom zasutih cestišč.

S Policijske uprave Kranj pa so danes sporočili, da je zaradi snežnega plazu zaprta priljubljena tekaška steza od Planice proti Tamarju. Steza je tudi fizično zaprta, medtem ko je sprehajalna pot proti Tamarju trenutno še odprta. Velika nevarnost snežnih plazov je tudi na območju Zelenice z okolico in drugod v gorah, medtem ko so planinske poti večinoma poledenele.

Večjih posebnosti na območju turističnih krajev trenutno sicer ni, vseeno pa policisti pozivajo pa k previdnosti, upoštevanju morebitnih zapor na določenih območjih zaradi nevarnosti in k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Zapore so postavljene zaradi varnosti.

S civilne zaščite Kobarid pa so sporočili, da se je nad cesto Libušnje-Vrsno sprožil zemeljski plaz, zaradi česar je cesta zaprta, obvoz pa urejen prek Kamnega. Ob tem opozarjajo, da je pobočje še vedno zelo krušljivo, na novo se je na cesto zgrnilo še približno 10 kubičnih metrov pretežno kamenja. Zato je poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Kobarid Aleksander Vončina pozval občane, naj se ne približujejo območju plazu.