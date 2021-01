Beat Feuz je spisal zgodovino kitzbühelskega smuka, najtežje in najprestižnejše preizkušnje svetovnega pokala v alpskem smučanju. Švicar je po Karlu Schranzu, Pirminu Zurbriggnu, Petru Wirnsbergerju, Franzu Heinzerju in Lucu Alphandu postal šesti smukač v zgodovini, ki je ubranil smukaško zmago v Kitzbühelu. Feuzu je podvig uspel v treh dneh, potem ko je bil najboljši tudi na petkovi preizkušnji. Švicarju sta na zmagovalnem odru delala družbo Johan Clarey (na prvem smuku četrti) in trenutno najboljši avstrijski smukač Matthias Mayer (v petek drugi).

»Razmere na progi so bile zelo težke, veliko sem tvegal. Nisem si mislil, da bo moje smučanje zadostovalo za zmago. Toda kot vselej, v Kitzbühelu nihče nima najboljših občutkov. Vesel sem, da sem z dvojno zmago spisal zgodovino prestižne preizkušnje,« se je veselil Beat Feuz, ki je z zmago preprečil zgodovinski alpski smučarski mejnik Johana Clareya. Francoz je bil namreč do nastopa Feuza na pragu, da bi pri 40-ih letih, ki jih je dopolnil 8. januarja letos, postal najstarejši zmagovalec tekme svetovnega pokala. Krepko bi presegel zmago Didierja Cucha, ki je v sezoni 2011/12 dobil kitzbühelski smuk pri 37 letih in petih mesecih. Je pa Clarey vendarle izboljšal svoj rekord najstarejšega alpskega smučarja z uvrstitvijo na smukaški zmagovalni oder, kjer je bil nazadnje v minuli sezoni v Garmisch-Partenkirchnu. Doslej je bil najstarejši smučar z uvrstitvijo na zmagovalni oder Šved Patrik Järbyn, ki je bil v sezoni 2008/09 pri 39 letih in 8 mesecih tretji na superveleslalomu v Val Gardeni. Spomnimo, da je Clarey na četrtkovem treningu pri hitrosti prek 140 km/h grdo padel na ciljnem skoku.

Današnji smuk je bil dve sekundi počasnejši od petkovega, organizatorji pa so krepko skrajšali ciljni skok, ki je bil precej varnejši kot na petkovi tekmi. Pred startom Feuza je bila krajša prekinitev, saj se je v zgornjem delu zadržala megla, kar izkušenega Švicarja ni zmedlo. Odločilno prednost si je priboril v spodnjem delu proge, potem ko je v zgornjem za Clareyem zaostajal že za 42 stotink. Elitna smukaška deseterica je danes dobila novega člana. Na njen rep se je uvrstil Marco Odermatt, sicer veleslalomski tekmec Žana Kranjca. Triindvajsetletni Švicar, ki v petek ni startal, saj so organizatorji tekmo tik pred njegovim startom po elitni trideseterici prekinili, se razvija v izvrstnega in neustrašnega vsestranskega smučarja.

Potem ko je Martin Čater z zmago na prvem smuku sezone v Val d’Iseru požel veliko medijske slave tako v tujini kot v Sloveniji, se Celjan v nadaljevanju sezone kaže v bledi luči. V Kitzbühelu je bil krepko najslabši izmed tekmovalcev elitne trideseterice. Za Feuzem je zaostal kar za 4 sekunde in 30 stotink. Le za eno mesto, bil je 44., je Čatra prehitel Boštjan Kline, medtem ko je Miha Hrobat odstopil. Izkupiček današnjega smuka je bil, da sta uvrščena Slovenca prehitela le štiri tekmovalce med 52 nastopajočimi, kar je nova kepa v obraz slovenske moške reprezentance hitrih disciplin.