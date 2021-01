V Rusiji na protestih za izpustitev Navalnega več kot 3400 aretacij

V Rusiji so v soboto na protestih za izpustitev priprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega aretirali več kot 3400 ljudi, so sporočili iz nevladne organizacije OVD Info. Samo v Moskvi so aretirali okoli 1360 ljudi, še najmanj 523 pa v Sankt Peterburgu.