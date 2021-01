Zmagovalno srečko je neznanec vplačal v trgovini severno od Detroita v zvezni državi Michigan. Na njej so bile zmagovalne številke 4, 26, 42, 50, 60 in dodatna številka 24. Verjetnost, da se ugane prave številke je bila okoli ena proti 303 milijonov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Srečnež oz. srečnica se lahko odloči za izplačilo po letnih obrokih za prihodnjih 29 let ali pa za enkratno izplačilo, ki je sicer nekoliko nižje - skupno 739,6 milijonov dolarjev. Pri tem pa bo treba odšteti še okoli 200 milijonov dolarjev davka.

Kdo je izbral zmagovalne številke, zaenkrat še ni znano, bo pa verjetno kmalu. Po državnih zakonih morajo biti dobitniki tovrstnih zneskov javno razglašeni, vendar šele, ko se sami javijo, da bi radi prevzeli nagrado.

To je drugi največji jackpot v zgodovini loterije Mega Millions, leta 2018 je namreč ena oseba uganila prave številke in zadela 1,547 milijarde dolarjev. Najvišji zadetek na svetu v višini 1,586 milijarde dolarjev pa so si leta 2016 morale razdeliti tri osebe, še piše New York Times.