Reševalcem je danes uspelo prebiti zasuti prezračevalni jašek do skupine desetih rudarjev, s katerimi so že prej vzpostavili stik.

Prvega so na površje potegnili okoli 11. ure in ga nato takoj odpeljali v bolnišnico. Kot je poročala kitajska televizija CCTV, je bil "v zelo slabem fizičnem stanju".

Naslednjo skupino treh rudarjev so reševalci odkrili okoli 13.30. Eden izmed njih je poškodovan. Tretjo skupino še treh rudarjev pa so našli okoli 14. ure, je poročala CCTV. Tri rudarje iz te skupine pa še rešujejo.

Skupaj sicer pogrešajo 22 rudarjev, ki jih je 10. januarja zasulo po eksploziji v rudniku Hushan v pokrajini Shandong. Ostali naj bi bili na drugih mestih v rudniku, kakšno je njihovo stanje, pa ni jasno.

Do eksplozije je sicer prišlo v prezračevalnem jašku, ki je služil tudi za dvigalo. To je bil potem glavni problem za reševalce, ki so morali odstraniti več ton materiala, da so se lahko prebili do ujetih rudarjev.

S skupino enajstih, ki so bili ujeti na globini okoli 580 metrov pod površjem, so vzpostavili stik kakšen teden nazaj. Eden izmed njih je bil sicer huje ranjen in je nato umrl.

Rudniške nesreče na Kitajskem so sicer precej pogoste. 23. decembra lani je v podobni nesreči v mestu Chongqing na jugozahodu države umrlo 23 rudarjev, še navaja AFP.