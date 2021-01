Tekmi v paralelnem veleslalomu in paralelnem slalomu bosta 1. in 2. marca, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Slovenija bo svetovno prvenstvo v deskanju gostila prvič, Rogla, kjer bo po SP 6. marca še tekma svetovnega pokala, je do zdaj že pripravila le mladinsko svetovno prvenstvo.

Medtem pa Fis še vedno oziroma spet išče nadomestnega organizatorja za svetovno prvenstvo deskarjev na snegu prostega sloga. Potem ko je organizacijo SP za discipline prostega sloga (snežni žleb, snežni park, skoki prostega leta) od Kitajcev že prevzel kanadski Calgary, so Kanadčani prvenstvo to sredo zaradi zdravstvenih razmer odpovedali.

Mednarodna smučarska zveza naj bi novo informacijo v zvezi s tem sporočila naslednji teden, že zdaj pa je jasno tudi, da bo smučarski kros v Idreju Fjallu od 11. do 13. februarja.