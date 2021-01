Smuk v Kitzbühlu prestavljen na jutri

Zaradi obilice novozapadlega snega so bili organizatorji prisiljeni odpovedati današnji smuk svetovnega pokala v Kitzbühlu. Poleg tega so bile temperature v spodnjem delu zelo visoke in so krepko načele progo Streif. Ker je vremenska napoved boljša, so smuk prestavili na jutrišnji termin (ob 10.20), v ponedeljek pa bodo skušali izpeljati superveleslalom.