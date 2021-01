»Razmere ta trenutek še niso idealne, a želimo dneve, ko se bomo ob petkih lahko spet družili na Pogačarjevem trgu, pričakati pripravljeni,« je povedala soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy. Odprta kuhna bo tudi v novi sezoni ostala zavezana trajnostni naravnanosti, so napovedali.

V letu, ko Slovenija nosi naziv evropske gastronomske regije, želi Odprta kuhna s pomočjo uveljavljenih in novih ponudnikov izoblikovati prvovrstno ponudbo. Sezona bo po njihovih navedbah zaznamovana z iskanjem ravnovesja med starimi pristopi in novo realnostjo, v kateri bo ponovno mogoče sproščeno uživati v druženju.

»Restavracije so bile več mesecev zaprte in mnoge je to usodno zaznamovalo. Zato je letos še toliko bolj pomembno, da ljubitelji kulinarike izkažejo podporo ljudem, ki so s svojim trdim delom in ustvarjalnostjo Slovenijo postavili na kulinarični zemljevid sveta,« je dodal soustanovitelj Odprte kuhne Lior Kochavy.

Če bo šlo vse po načrtih, bo Odprta kuhna letos vrvež po enoletnem premoru ponovno ponesla tudi v središča drugih mest po Sloveniji. Ko bo mogoče, bo ponovno gostovala v Novem mestu, Celju in Novi Gorici, kulinarična karavana pa bo obiskala tudi kakšno novo lokacijo, so še navedli.