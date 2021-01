Protesti so se najprej začeli na ruskem daljnem vzhodu in v Sibiriji, med drugim v mestih Vladivostok, Habarovsk in Čita, kjer je po navedbah privržencev Navalnega na ulice odšlo več tisoč ljudi. Po podatkih organizacije OVD Info, ki spremlja aretacije na opozicijskih protestih, so aretirali okoli 50 ljudi v desetih mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivisti so danes objavili posnetke s protestov v Habarovsku, na katerem je videti policiste, kako pretepajo protestnike in jih potiskajo v policijska vozila. V tem mestu ljudje po poročanju nemške tiskovne agencije dpa protestirajo tudi zaradi zaprtja priljubljenega nekdanjega guvernerja lani poleti.

Tudi v mestih Vladivostok in Irkutsk se je kljub nizkim temperaturam zbralo več sto protestnikov. Vzklikali so Mi smo oblast ter Putin je lažnivec, poroča dpa.

V Moskvi, kjer se na protestih običajno zbere največ ljudi, se bodo demonstracije za izpustitev Navalnega po napovedih začele ob 14. uri po krajevnem času (12. uri po srednjeevropskem).

Ekipa Navalnega, ki mu je sodišče odredilo pripor do 15. februarja, je pozvala k protestom v okoli 70 ruskih mestih. Ruske oblasti so napovedane shode razglasile za nezakonite in že pred njimi okrepile pritisk na opozicijske aktiviste. Policija pa je napovedala, da bo proteste zatrla.

Rusko tožilstvo je posvarilo državljane pred udeležbo na protestih v času pandemije covida-19, ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor pa je družbena omrežja, kot sta Tiktok in Vkontakte, opozoril, naj ne spodbujajo mladoletnikov k udeležbi na shodih.

44-letni Navalni se je v nedeljo vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, v ponedeljek pa so po zaslišanju sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.