ončić je 36 točk dosegel ob metu iz igre 13;28 (trojke 4:12), je pa za las ostal brez šestega trojnega dvojčka v sezoni, saj je zbral še enajst podaj in devet skokov. Je pa odigral eno ključnih vlog v odločilnih trenutkih. Po visokem vodstvu Dallasa so se domači približali le na dve točki, a je 49 sekund pred koncem Dončić najprej zadel za dve točki in vodstvo s 115:112, nato pa še podal Jalenu Brunsonu za trojko in vodstvo s 118:112 18,9 sekunde pred koncem.

»Najbolj pomembna stvar je sprejemati boljše odločitve. Opusti dobre mete za boljše mete. Mislim, da je to ključ za uspešen konec naših tekem,« je po tekmi povedal Dončić. Po 21 točk sta dodala še Kristaps Porzingis in Tim Hardaway mlajši. Pri domačih je DeMar DeRozan dosegel 29 točk.