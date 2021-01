Interpelacija: Koalicija KUL bo stopnjevala pritisk na vlado

Stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so z vložitvijo interpelacije zoper ministra za delo, družino in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja skušale javnosti pokazati, da v koaliciji KUL ni razpok. Na strani SDS, SMC in NSi pa so v četrtek na koalicijskem vrhu največ časa posvetili ugotavljanju, kolikšno podporo imajo v državnem zboru.