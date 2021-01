Kamala Devi Harris podpredsednica ZDA

Od srede naprej je v Združenih državah v uporabi nova besedna zveza: gospa podpredsednica. Kamala Harris je spisala zgodovino in zasedla drugi najvišji položaj v državi. Pot do tja jo je vodila skozi tožilske in pravosodne vode, ameriški senat in propadlo predsedniško kampanjo. Zdaj pa ima vse pogoje, da v prihodnosti stopi še stopničko višje, od koder ni poti navzgor.